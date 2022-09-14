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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde 'evlilik' yakın! Beykoz ya da Göktürk'te hazırlıklara başladılar

Aşklarıyla gündem olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilişkilerinde gaza bastı. Aşklarını bir adım ileriye taşıyıp aynı evde yaşama kararı alan ünlü çift, Beykoz ya da Göktürk'teki iki villa arasında kararsız kaldı...

14.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 14.09.2022 06:58
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde ’evlilik’ yakın! Beykoz ya da Göktürk’te hazırlıklara başladılar

İlk kez TAKVİM'in 10 Temmuz'da duyurduğu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı, doludizgin ilerliyor.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde ’evlilik’ yakın! Beykoz ya da Göktürk’te hazırlıklara başladılar

Beraberliklerini geçtiğimiz hafta bir konsere el ele katılıp ilan eden oyuncu çift, önceki akşam da Instagram hesaplarından arka arkaya romantik pozlarını paylaştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde ’evlilik’ yakın! Beykoz ya da Göktürk’te hazırlıklara başladılar

Pınar Deniz'in "Çok kalp" diyerek yayınladığı siyah-beyaz kare, 250 bini aşkın kişi tarafından beğenilirken; yine Yıldırım'ın aynı ifadeyle yayınladığı aşk pozuna yaklaşık 150 bin beğeni geldi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde ’evlilik’ yakın! Beykoz ya da Göktürk’te hazırlıklara başladılar

Birbirlerine körkütük aşık olduğu konuşulan ikili, dedikodulara göre aynı evde yaşama kararı aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde ’evlilik’ yakın! Beykoz ya da Göktürk’te hazırlıklara başladılar

PINAR'DAN VETO GELDİ
Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın eski sevgilisi Hadise ile pandemi dönemini geçirdiği Ulus'taki lüks evinde yaşamak istememesi üzerine çift, ev arayışına girdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde ’evlilik’ yakın! Beykoz ya da Göktürk’te hazırlıklara başladılar

İkilinin yakın çevresine göre oyuncu çift, ya Yıldırım'ın ailesine ait olan Beykoz'daki bir villada ya da birçok ünlünün de olduğu Göktürk'te bulunan bir kütük evde oturmayı planlıyor.

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