Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisinde 'evlilik' yakın! Beykoz ya da Göktürk'te hazırlıklara başladılar
Aşklarıyla gündem olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilişkilerinde gaza bastı. Aşklarını bir adım ileriye taşıyıp aynı evde yaşama kararı alan ünlü çift, Beykoz ya da Göktürk'teki iki villa arasında kararsız kaldı...
14.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 14.09.2022 06:58
Beraberliklerini geçtiğimiz hafta bir konsere el ele katılıp ilan eden oyuncu çift, önceki akşam da Instagram hesaplarından arka arkaya romantik pozlarını paylaştı.
Pınar Deniz'in "Çok kalp" diyerek yayınladığı siyah-beyaz kare, 250 bini aşkın kişi tarafından beğenilirken; yine Yıldırım'ın aynı ifadeyle yayınladığı aşk pozuna yaklaşık 150 bin beğeni geldi.
PINAR'DAN VETO GELDİ
Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın eski sevgilisi Hadise ile pandemi dönemini geçirdiği Ulus'taki lüks evinde yaşamak istememesi üzerine çift, ev arayışına girdi.