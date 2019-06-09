Nusret Gökçe'nin şirketinin değeri dudak uçuklattı!

Gökçe, Amerika'da bir yayınevinin hayatını kitap yapmak istediğini de sözlerine ekledi. "Hayatını kaleme alacak bir yazar arıyorum" diyen Gökçe, bazı arkadaşlarının kendisine "Henüz 36 yaşındasın. Çok gençsin. Hiç olmazsa 40'lı yaşlarının ortalarına gel" dediğini de ifade etti.