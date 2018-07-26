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Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Arkadaşıyla bir beachte gün boyu sohbet ederek güneşlenen Kaynarca, denize girmeden evinin yolunu tuttu.

26 Temmuz 2018 Perşembe, 11:14:34 Güncelleme: 11:32:22
Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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Oktay Kaynarcanın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin Hızır'ı oyuncu Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor.

Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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Oktay Kaynarcanın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!

Başarılı oyuncu, önceki gün bir beachte görüntülendi.

Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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  • 18
Oktay Kaynarcanın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!

Bir arkadaşıyla gün boyu sohbet ederek güneşlenen Kaynarca, denize girmeden evinin yolunu tuttu.

Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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Oktay Kaynarcanın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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Oktay Kaynarcanın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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