Oktay Kaynarcanın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!

Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Arkadaşıyla bir beachte gün boyu sohbet ederek güneşlenen Kaynarca, denize girmeden evinin yolunu tuttu.
26 Temmuz 2018 Perşembe, 11:14:34 Güncelleme: 11:32:22
Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
Oktay Kaynarca'nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor!
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