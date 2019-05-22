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'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin galası 72. Cannes Film festivali'nde yapıldı. Filmin oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning ve yönetmen Tarantino kırmızı halıda hayranlarıyla buluştu. Tarantino ilk gösterimden önce filmi izleyeceklere yönelik bir mektup yayınladı.

22.05.2019 05:22 - Son Güncelleme: 22.05.2019 05:26
'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

"Kill Bill", "Hateful Eight", "Pulp Fiction", "Rezervuar Köpekleri" ve "Soysuzlar Çetesi" ve "Zincirsiz" gibi pek çok filmiyle dünya çapında tanınan bir isim olan ABD'li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filmi 'Once Upon A Time... In Hollywood'un ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

Filmin başrol oyuncuları Margot Robbie, Brat Pitt, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning kırmızı halıda davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA 'ONCE UPON A TİME... IN HOLLYWOOD' FİLMİNİN KONUSU
1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, popüler bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor.

'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor.

'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

Roman Polanski'nin eşi olan ve öldürüldüğü dönemde 8 aylık hamile olan Sharon Tate, 9 Ağustos 1969 yılında Los Angeles'taki evinde öldürülmüştü.

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