'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı
ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin galası 72. Cannes Film festivali'nde yapıldı. Filmin oyuncuları Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Di Caprio ve Dakota Fanning ve yönetmen Tarantino kırmızı halıda hayranlarıyla buluştu. Tarantino ilk gösterimden önce filmi izleyeceklere yönelik bir mektup yayınladı.
22.05.2019 05:22
- Son Güncelleme: 22.05.2019 05:26
"Kill Bill", "Hateful Eight", "Pulp Fiction", "Rezervuar Köpekleri" ve "Soysuzlar Çetesi" ve "Zincirsiz" gibi pek çok filmiyle dünya çapında tanınan bir isim olan ABD'li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filmi 'Once Upon A Time... In Hollywood'un ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali'nde yapıldı.
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