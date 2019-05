'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin Cannes galası yapıldı

"Kill Bill", "Hateful Eight", "Pulp Fiction", "Rezervuar Köpekleri" ve "Soysuzlar Çetesi" ve "Zincirsiz" gibi pek çok filmiyle dünya çapında tanınan bir isim olan ABD'li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filmi 'Once Upon A Time... In Hollywood'un ilk gösterimi 72. Cannes Film Festivali'nde yapıldı.