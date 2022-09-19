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Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya evliliklerinin birinci yıl dönümü için 15 bin Euro'luk bir hediye seçti. Sosyetik güzel, eşine özel tasarım bir bileklik aldı.

UFUK ÖZCAN
19.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 19.09.2022 06:59
Nazlı Sabancı’dan eşi Hacı Hacı Sabancı’ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi

Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden olan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuşlardı.

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Nazlı Sabancı’dan eşi Hacı Hacı Sabancı’ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi

İkili, düğünü ise pandemi nedeniyle ancak geçtiğimiz Haziran'da yapabilmişti.

Nazlı Sabancı’dan eşi Hacı Hacı Sabancı’ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi

Duyduğuma göre evliliklerinde 1. yılı kutlayacak olan Nazlı Sabancı'dan eşine oldukça gösterişli bir jest gelmiş.

Nazlı Sabancı’dan eşi Hacı Hacı Sabancı’ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi

Hediyenin gizli kalanı makbuldür ama ben hediyenin ne olduğunu duyunca yazmadan geçemedim.

Nazlı Sabancı’dan eşi Hacı Hacı Sabancı’ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi

ÖZEL TASARIM
Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya eşine 15 bin Euro değerinde bir bileklik almış.

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