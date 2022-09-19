Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya ilginç tasarımlı evlilik yıl dönümü hediyesi
Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya evliliklerinin birinci yıl dönümü için 15 bin Euro'luk bir hediye seçti. Sosyetik güzel, eşine özel tasarım bir bileklik aldı.
19.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 19.09.2022 06:59
Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden olan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuşlardı.
Duyduğuma göre evliliklerinde 1. yılı kutlayacak olan Nazlı Sabancı'dan eşine oldukça gösterişli bir jest gelmiş.