Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı'na jest üstüne jest! Milyonluk hediyeyi aldı sosyal medyada havasını attı
Şeyma Subaşı ile yeniden bir araya gelen Mohammed Alsaloussi'den jest üzerine jest geldi. Daha önce aşkına 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat alan Mısırlı milyarderin, şimdi de aşkına 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye ettiği ortaya çıktı.
15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Şeyma Subaşı, bu haberden sonra bir kez daha "Kleopatra bile Mısır'ın ekmeğini bu kadar yemedi!" esprileriyle karşı karşıya kalacak...
Evlilik hazırlıkları yaptığı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den Mart ayında ayrılan genç kadın, geçtiğimiz ay ise ilişkisine yeni bir şans vermişti.
Barışma şerefine önce Paris, ardından da İbiza'da sevgilisiyle lüks tatiller yapan Şeyma Subaşı, ardından da Meedo'nun günlüğü 20 bin bin dolara kiraladığı lüks yatla Bodrum ve Marmaris'te keyif çatmıştı.
Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nın ayaklarını sadece lüks yatla değil hediyeleriyle de yerden kesti.