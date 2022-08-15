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Haberler Saklambaç Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı'na jest üstüne jest! Milyonluk hediyeyi aldı sosyal medyada havasını attı

Mohammed Alsaloussi’den Şeyma Subaşı'na jest üstüne jest! Milyonluk hediyeyi aldı sosyal medyada havasını attı

Şeyma Subaşı ile yeniden bir araya gelen Mohammed Alsaloussi'den jest üzerine jest geldi. Daha önce aşkına 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat alan Mısırlı milyarderin, şimdi de aşkına 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye ettiği ortaya çıktı.

15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Mohammed Alsaloussi’den jest üstüne jest! Şeyma Subaşı’na milyonluk hediye

Şeyma Subaşı, bu haberden sonra bir kez daha "Kleopatra bile Mısır'ın ekmeğini bu kadar yemedi!" esprileriyle karşı karşıya kalacak...

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Mohammed Alsaloussi’den jest üstüne jest! Şeyma Subaşı’na milyonluk hediye

Evlilik hazırlıkları yaptığı Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'den Mart ayında ayrılan genç kadın, geçtiğimiz ay ise ilişkisine yeni bir şans vermişti.

Mohammed Alsaloussi’den jest üstüne jest! Şeyma Subaşı’na milyonluk hediye

Barışma şerefine önce Paris, ardından da İbiza'da sevgilisiyle lüks tatiller yapan Şeyma Subaşı, ardından da Meedo'nun günlüğü 20 bin bin dolara kiraladığı lüks yatla Bodrum ve Marmaris'te keyif çatmıştı.

Mohammed Alsaloussi’den jest üstüne jest! Şeyma Subaşı’na milyonluk hediye

Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nın ayaklarını sadece lüks yatla değil hediyeleriyle de yerden kesti.

Mohammed Alsaloussi’den jest üstüne jest! Şeyma Subaşı’na milyonluk hediye

Güzel aşkına geçtiğimiz günlerde 1 milyon 800 bin TL'lik saat armağan ettiği ortaya çıkan Meedo'nun son jesti de dudak uçuklatan cinsten.

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