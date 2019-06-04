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Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hiç göründükleri gibi değilmiş. Nasıl mı? Tamer Karadağlı önceki gün gençlik ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Tamer Karadağlı neredeyse hiç değişmemiş. Peki ya rol arkadaşı Pınar Altuğ? İşte başta Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olmak üzere ünlülerin değişimleri.

04.06.2019 12:04 - Son Güncelleme: 04.06.2019 12:25
Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Çocuklar Duymasın dizisinde bir çifti canlandıran Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ sosyal medyada da ilgi odağı. Önceki gün Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğrafları görünce çok şaşıracaksınız.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Hülya Avşar

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Aydan Burhan

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Ömer Dönmez

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Sertap Erener

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