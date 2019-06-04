Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Çocuklar Duymasın dizisinde bir çifti canlandıran Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ sosyal medyada da ilgi odağı. Önceki gün Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğrafları görünce çok şaşıracaksınız.