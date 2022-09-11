Metin Hara'nın Adriana Lima'dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti
1.5 yıllık Adriana Lima aşkı hüsranla biten Metin Hara, ardından Hilal Altınbilek ile birlikte oldu. Hara, güzel oyuncuya aşırı kıskançlık gösterince bu beraberliği de hüsranla bitti.
11.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.09.2022 06:57
Yaşam koçluğundan çok Adriana Lima aşkıyla şöhreti yakalayan Metin Hara, dünyaca ünlü modelle 2018'de başlayan ve yaklaşık 1.5 yıl süren beraberlik yaşadı.
Hara, ardından Hilal Altınbilek ile beraber olmaya başladı. İlişkileri evlilik yolunda giden çiftin, yaklaşık bir yıl süren aşkını noktaladığı iddia edilmişti.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ilişkisinin bittiğini ilk kez doğruladı.
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Güzel oyuncu, "İlişkimizi karşılıklı anlaşarak noktaladık" açıklaması yaptı.