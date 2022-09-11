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Metin Hara'nın Adriana Lima'dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti

1.5 yıllık Adriana Lima aşkı hüsranla biten Metin Hara, ardından Hilal Altınbilek ile birlikte oldu. Hara, güzel oyuncuya aşırı kıskançlık gösterince bu beraberliği de hüsranla bitti.

Doğan Savaş
11.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.09.2022 06:57
Metin Hara’nın Adriana Lima’dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti

Yaşam koçluğundan çok Adriana Lima aşkıyla şöhreti yakalayan Metin Hara, dünyaca ünlü modelle 2018'de başlayan ve yaklaşık 1.5 yıl süren beraberlik yaşadı.

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Metin Hara’nın Adriana Lima’dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti

Hara, ardından Hilal Altınbilek ile beraber olmaya başladı. İlişkileri evlilik yolunda giden çiftin, yaklaşık bir yıl süren aşkını noktaladığı iddia edilmişti.

Metin Hara’nın Adriana Lima’dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ilişkisinin bittiğini ilk kez doğruladı.

Metin Hara’nın Adriana Lima’dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti

ESPRİLİ YORUMLAR YAPILDI
Güzel oyuncu, "İlişkimizi karşılıklı anlaşarak noktaladık" açıklaması yaptı.

Metin Hara’nın Adriana Lima’dan sonra bir aşkı daha kıskançlık nedeniyle hüsranla bitti

Kitaplarında ve yüklü ücretler karşılığında düzenlediği seanslarında mutlu ilişkilerin sırrını veren Hara'nın bu aşkının da bitmesi, sosyal medyada "Metin Hara, sevgililerini mutlu değil harap ediyor" esprileri yaptırdı.

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