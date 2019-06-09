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Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...

Yeşilçam filmlerinin aranan yüzü Filiz Akın'ın gençliğini görenler hayrete düştü. Özellikle Ediz Hun ile rol aldığı filmlerle tanınan 76 yaşındaki Filiz Akın, Yeşilçam'ın 'masum sarışını' lakabıyla anılırdı. 7'den 70'e herkesin bildiği ve beğenerek izlediği Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan Filiz Akın'ın geçlik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı. Filiz Akın'ın gençliğini görenler ise hayrete düştü. İşte şok olacağınız fotoğraflar!

09.06.2019 12:09 - Son Güncelleme: 09.06.2019 12:09
Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...

Filiz Akın'ın gençlik fotoğrafı hayranlarını şok etti. Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın hayatı merak konusu oldu. Usta oyuncu Filiz Akın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflarına ulaşan hayranları çok şaşırdı.

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...

Ediz Hun, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit gibi isimlerle aynı filmlerde rol alan Filiz Akın'ı daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Filiz Akın ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...

Hülya Avşar

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...

Aydan Burhan

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...

Ömer Dönmez

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