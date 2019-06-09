Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın fotoğraflarını görenler hayrete düştü! Filiz Akın meğer...
Yeşilçam filmlerinin aranan yüzü Filiz Akın'ın gençliğini görenler hayrete düştü. Özellikle Ediz Hun ile rol aldığı filmlerle tanınan 76 yaşındaki Filiz Akın, Yeşilçam'ın 'masum sarışını' lakabıyla anılırdı. 7'den 70'e herkesin bildiği ve beğenerek izlediği Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan Filiz Akın'ın geçlik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı. Filiz Akın'ın gençliğini görenler ise hayrete düştü. İşte şok olacağınız fotoğraflar!
09.06.2019 12:09
- Son Güncelleme: 09.06.2019 12:09
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