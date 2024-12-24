Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman , yakın dostu Seda Sayan ile fotoğraflarına uyguladıkları filtrelerle sık sık adından söz ettirdi. Soyman'ın son kurbanı ise Yıldız Tilbe oldu.

Filtre nedeniyle adeta tanınmaz hale gelen ikiliye yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Soldaki kim Yıldız abla", "Photoshop'u Safiye Soyman'ın yaptığı o kadar belli ki", "Üçüncü bakışta tanıdım" yorumlarını yaptı.