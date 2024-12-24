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Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Yakın dostu Seda Sayan ile fotoğraflarına uyguladıkları filtrelerle sık sık adlarından söz ettiren Safiye Soyman'ın son kurbanı Yıldız Tilbe oldu. Safiye Soyman'ın filtreyi abarttığı paylaşımlardan nasibini alan Yıldız Tilbe ise duruma sessiz kalmadı ve esprili paylaşımıyla herkesi gülümsetti. İşte Safiye Soyman ile Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada olay olan o pozu...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:08 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:08
Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, yakın dostu Seda Sayan ile fotoğraflarına uyguladıkları filtrelerle sık sık adından söz ettirdi. Soyman'ın son kurbanı ise Yıldız Tilbe oldu.

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Ortak arkadaşlarının düğününde buluşan Safiye Soyman ile Yıldız Tilbe, birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Soyman ise fotoğraflara meşhur filtrelerini uyguladıktan sonra Instagram hesabında paylaşımda bulundu.

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Filtre nedeniyle adeta tanınmaz hale gelen ikiliye yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Soldaki kim Yıldız abla", "Photoshop'u Safiye Soyman'ın yaptığı o kadar belli ki", "Üçüncü bakışta tanıdım" yorumlarını yaptı.

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Yıldız Tilbe de bu duruma sessiz kalmadı. X (Twitter) hesabından Soyman'la pozunu yayınlayan Tilbe, esprili notuyla herkesi gülümsetti.

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Tilbe "Safiye bizi öyle germiş ki, gözbebeklerimiz de gerilmiş, beni yana, kendini yukarı çekmiş" ifadelerini kullandı.

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı...

Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Safiye Soyman ile Yıldız Tilbe