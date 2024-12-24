Meşhur Safiye Soyman filtrelerinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Tepkisiz kalamadı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, yakın dostu Seda Sayan ile fotoğraflarına uyguladıkları filtrelerle sık sık adından söz ettirdi. Soyman'ın son kurbanı ise Yıldız Tilbe oldu.
Ortak arkadaşlarının düğününde buluşan Safiye Soyman ile Yıldız Tilbe, birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.
Soyman ise fotoğraflara meşhur filtrelerini uyguladıktan sonra Instagram hesabında paylaşımda bulundu.
Filtre nedeniyle adeta tanınmaz hale gelen ikiliye yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Soldaki kim Yıldız abla", "Photoshop'u Safiye Soyman'ın yaptığı o kadar belli ki", "Üçüncü bakışta tanıdım" yorumlarını yaptı.
Yıldız Tilbe de bu duruma sessiz kalmadı. X (Twitter) hesabından Soyman'la pozunu yayınlayan Tilbe, esprili notuyla herkesi gülümsetti.
Tilbe "Safiye bizi öyle germiş ki, gözbebeklerimiz de gerilmiş, beni yana, kendini yukarı çekmiş" ifadelerini kullandı.
İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı...