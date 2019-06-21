Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'in şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! İşte şaşırtan görüntü...

Ayda Aksel, Hercai dizisinde Azize Aslanbey karakteriyle dikkatleri üzerine topladı. Yılların oyuncusu Ayda Aksel'in Hercai dizisindeki sahneleri izleyiciden büyük beğeni topladı. Dizide her ne kadar kötü karakteri canlandırsa da, izleyici onun başarılı oyunculuğuna hayran kalıyor. Atv'nin kısa sürede reyting rekortmeni haline gelen dizisi Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'in gençlik hali ise özellikle yeni nesil tarafından bir hayli merak ediliyor. İşte Ayda Aksel'in gençliği...