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Meryem Uzerli'ye "Yılın güçlü kadın dayanışması" ödülü! Alkış toplayan konuşma: “Sadece kızınızı korumayın...”

eryem Uzerli, "Yılın güçlü kadın dayanışması" ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in elinden aldı. Meryem Uzerli, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili ailelere seslendi. İki kızı olan oyuncu, "Sadece kızınızı korumayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin." diye konuştu.

Doğan Savaş takvim.com.tr Doğan Savaş
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 07:06 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 07:06
Meryem Uzerli’ye Yılın güçlü kadın dayanışması ödülü! Alkış toplayan konuşma: Sadece kızınızı korumayın...

Harper's Bazaar dergisinin düzenlediği "Women of the Year Awards"ın ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.

Meryem Uzerli’ye Yılın güçlü kadın dayanışması ödülü! Alkış toplayan konuşma: Sadece kızınızı korumayın...

Meryem Uzerli, "Yılın güçlü kadın dayanışması" ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in elinden aldı.

Meryem Uzerli’ye Yılın güçlü kadın dayanışması ödülü! Alkış toplayan konuşma: Sadece kızınızı korumayın...

Uzerli, "Dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Geçenlerde katıldığım bir konferansta içinde bulunduğumuz durumu anlatan çok önemli bir cümle vardı; 'Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin' diye. Bu çok önemli bir nokta. Bu konuda odak neden hep kadınlarda? Yaşanan korkunç olaylar karşısında yorum yapmayan, tepki göstermeyen kadınlara da ne yazık ki yorum yapmadıkları için şiddet uygulanıyor" dedi.

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