Meryem Uzerli'ye "Yılın güçlü kadın dayanışması" ödülü! Alkış toplayan konuşma: “Sadece kızınızı korumayın...”

Uzerli, "Dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Geçenlerde katıldığım bir konferansta içinde bulunduğumuz durumu anlatan çok önemli bir cümle vardı; 'Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin' diye. Bu çok önemli bir nokta. Bu konuda odak neden hep kadınlarda? Yaşanan korkunç olaylar karşısında yorum yapmayan, tepki göstermeyen kadınlara da ne yazık ki yorum yapmadıkları için şiddet uygulanıyor" dedi.