Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Asil Nadir, KKTC'nin en zengin iş adamlarından biriydi. Bir süredir tedavi görmekteydi. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında 85 yaşında hayatını kaybetti.
Nadir toprağa verilirken gözler bir anda eşi Nur Nadir'e çevrildi.
42 yaşındaki Nadir'in sosyal medyada yayınladığı bir poz görenleri şok etti. Çünkü kolyesi ve bilekliği 300 bin dolar yani 11 milyon TL değerindeydi. Üstelik sadece 6 kişi için üretilmişti.
Dünyaca ünlü İtalyan firma tarafından tasarlanan takılar Çin Ay Takvimi'ne özel hazırlandı.
Bu takvime göre 2025 Yılan Yılı'ydı. Söz konusu takılar da Yılan Yılı'nın öznesinde kıymetli elmaslarla donatılmıştı.
Nadir milyonluk takılarıyla fotoğraf paylaşıp altına şu notu yazdı:
Benim adım Nur her karanlığı aydınlatırım. Karanlığı aydınlatan bir nur gibi hakikati hep aydınlatırım.
Merhum Asil Nadir'in serveti ikinci eşi Nur ve kardeşlerine kaldı.