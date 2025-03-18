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Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir'in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Merhum iş insanı Asil Nadir'in genç eşi Nur Nadir, fotoğrafıyla sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Çünkü takılarının değeri 300 bin dolar yani 11 milyon TL'di. Üstelik sadece 6 kişi için üretilmişti.

Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 07:47 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:00
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Asil Nadir, KKTC'nin en zengin iş adamlarından biriydi. Bir süredir tedavi görmekteydi. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında 85 yaşında hayatını kaybetti.

Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Nadir toprağa verilirken gözler bir anda eşi Nur Nadir'e çevrildi.

Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

42 yaşındaki Nadir'in sosyal medyada yayınladığı bir poz görenleri şok etti. Çünkü kolyesi ve bilekliği 300 bin dolar yani 11 milyon TL değerindeydi. Üstelik sadece 6 kişi için üretilmişti.

Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü İtalyan firma tarafından tasarlanan takılar Çin Ay Takvimi'ne özel hazırlandı.

Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Bu takvime göre 2025 Yılan Yılı'ydı. Söz konusu takılar da Yılan Yılı'nın öznesinde kıymetli elmaslarla donatılmıştı.

Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Nadir milyonluk takılarıyla fotoğraf paylaşıp altına şu notu yazdı:
Benim adım Nur her karanlığı aydınlatırım. Karanlığı aydınlatan bir nur gibi hakikati hep aydınlatırım.

Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Merhum Asil Nadir'in serveti ikinci eşi Nur ve kardeşlerine kaldı.