Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Asil Nadir , KKTC'nin en zengin iş adamlarından biriydi. Bir süredir tedavi görmekteydi. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında 85 yaşında hayatını kaybetti.

42 yaşındaki Nadir'in sosyal medyada yayınladığı bir poz görenleri şok etti. Çünkü kolyesi ve bilekliği 300 bin dolar yani 11 milyon TL değerindeydi. Üstelik sadece 6 kişi için üretilmişti.