Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu
Sunucu ve model Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Demet Şener daha sonra aradığı aşkı yine eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli'de buldu ve çok geçmeden evlendi. Cenk Küpeli ve Demet Şener'in düğünü magazin gündemine damgasını vurdu. Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin düğünü hakkında en çok konuşulanlar ise Demet Şener'in gelinliği ve Demet Şener'in çocukları oldu. İşte başta Demet Şener olmak üzere ünlülerin çocukları.
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.