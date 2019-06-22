Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

Sunucu ve model Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Demet Şener daha sonra aradığı aşkı yine eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli'de buldu ve çok geçmeden evlendi. Cenk Küpeli ve Demet Şener'in düğünü magazin gündemine damgasını vurdu. Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin düğünü hakkında en çok konuşulanlar ise Demet Şener'in gelinliği ve Demet Şener'in çocukları oldu. İşte başta Demet Şener olmak üzere ünlülerin çocukları.

22.06.2019 09:52 - Son Güncelleme: 22.06.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





