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Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

Sunucu ve model Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Demet Şener daha sonra aradığı aşkı yine eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli'de buldu ve çok geçmeden evlendi. Cenk Küpeli ve Demet Şener'in düğünü magazin gündemine damgasını vurdu. Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin düğünü hakkında en çok konuşulanlar ise Demet Şener'in gelinliği ve Demet Şener'in çocukları oldu. İşte başta Demet Şener olmak üzere ünlülerin çocukları.

22.06.2019 09:52 - Son Güncelleme: 22.06.2019 09:52
Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

Model ve suncu Demet Şener bir süredir birlikte olduğu iş insanı Cenk Küpeli ile evlendi. Sürpriz düğüne damgasını ise Demet Şener'in zarif gelinliği ve çocukları vurdu.

Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

CÜNEYT ARKIN'IN HİÇ GÖRÜŞMEDİĞİ KIZI ORTAYA ÇIKTI

Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yapmış, çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları olmuştu. Arkın ve Mocan bir süre sonra ayrılınca, şimdi 47 yaşında olan Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesildi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı

Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

Defne Canlı

Demet Şener ve Cenk Küpeli evlendi! Düğüne çocukları damgasını vurdu

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.

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