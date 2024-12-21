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Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin “Kötü bir aşığım” deyip itiraf etti!

Sabancı Ailesi'nin torunu Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin verdiği bir röportajda aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. İlişkisinden bahseden ünlü oyuncunun "Kötü bir aşığım" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Bürsin, "Seni çarpan nedir kadında?" sorusuna verdiği yanıtla da çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 15:56
Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran nülü oyuncu Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

Sabancı Ailesi'nin torunu Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in "Kötü bir aşığım" sözleri dikkat çekti.

Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Aşkı kim sevmez. Bence kötü bir aşığım. Yaptığım işi çok seviyorum. Keşfetmek isteyeceğim bir şeydir aşk" dedi.

Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

Yeni ilişkisinin güzel gittiğini belirten Bürsin, "Seni çarpan nedir kadında?" sorusuna verdiği yanıtla da çok konuşuldu.

Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

Oyuncu, söz konusu soruya şöyle cevap verdi: "Fiziksel anlamda çekim önemli. Ama o çekim her şey olabilir.

Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

Beni esas çeken şey benim o kişinin kendiyle olan ilişkisini merak ederim, onu keşfetmeye çalışırım.

Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin Kötü bir aşığım deyip itiraf etti!

İnsanın kendiyle olan ilişkisi ne kadar güzelse, o insan ışık gibi parlıyor ve beni çekiyor"