Vav TV İzle
Haberler Saklambaç Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul'da...

Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul'da...

2019'da Boğaz manzaralı villasından Etiler'de daireye taşınan Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkına "İstanbul'da lüks bir evimiz olsun" dedi. Meedo lakaplı milyarder de Şeyma'nın beğendiği Bebek'teki 180 milyon TL'lik villayı almak için İstanbul'a geliyor!

14.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 14.09.2022 06:58
Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul’da...

Yeniden barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi tarafından servetlik hediyelere boğulan Şeyma Subaşı, hakkında yapılan "Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar yemedi!" esprilerinin hakkını bir kez daha veriyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul’da...

'Meedo' lakaplı milyarder, Şeyma için kesenin ağzını yine sonuna kadar açmaya hazırlanıyor.

Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul’da...

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı 125 milyon TL'ye satmasıyla Etiler'de bir daireye taşınmıştı.

Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul’da...

2019 yılından beri burada oturan genç kadın, İstanbul'da lüks bir villada yaşama isteğini Mohammed Alsaloussi'ye anlattı.

Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul’da...

Miami ve İbiza gibi yerlerdeki milyonlarca TL'lik villalarında Şeyma'yı lüksün zirvesine çıkaran Mısırlı milyarder de hemen kolları sıvadı.

SON DAKİKA