Meedo, Şeyma Subaşı için milyonları gözden çıkardı! Aşkı için İstanbul'da...
2019'da Boğaz manzaralı villasından Etiler'de daireye taşınan Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkına "İstanbul'da lüks bir evimiz olsun" dedi. Meedo lakaplı milyarder de Şeyma'nın beğendiği Bebek'teki 180 milyon TL'lik villayı almak için İstanbul'a geliyor!
14.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 14.09.2022 06:58
Yeniden barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi tarafından servetlik hediyelere boğulan Şeyma Subaşı, hakkında yapılan "Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar yemedi!" esprilerinin hakkını bir kez daha veriyor!
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı 125 milyon TL'ye satmasıyla Etiler'de bir daireye taşınmıştı.
2019 yılından beri burada oturan genç kadın, İstanbul'da lüks bir villada yaşama isteğini Mohammed Alsaloussi'ye anlattı.