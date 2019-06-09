Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

Demet Akalın, yakın arkadaşları Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğününden paylaştığı fotoğrafıyla Fahriye Evcen'e benzetildi! Akalın kendisini Evcen'e benzetenlere "İltifata gel! Çok güzel ama ya" diyerek cevap verdi. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı!