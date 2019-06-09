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Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

Demet Akalın, Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğününden paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu. 47 yaşındaki popçu Demet Akalın, yakın arkadaşlarının düğününde giydiği kostümle dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Akalın, Fahriye Evcen'e benzetildi. Akalın kendisini Evcen'e benzetenlere "İltifata gel! Çok güzel ama ya" diyerek cevap verdi. İşte Demet Akalın'ın o fotoğrafı!

09.06.2019 13:41 - Son Güncelleme: 09.06.2019 13:41
Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

Demet Akalın, yakın arkadaşları Amine Gülşe ile Mesut Özil'in düğününden paylaştığı fotoğrafıyla Fahriye Evcen'e benzetildi! Akalın kendisini Evcen'e benzetenlere "İltifata gel! Çok güzel ama ya" diyerek cevap verdi. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı!

Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

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Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

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Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

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Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu! Ünlü şarkıcı Demet Akalın bakın kime benzetildi...

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