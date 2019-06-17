Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...

Zerrin Özer kısa bir süre önce katıldığı canlı yayında "İlk kez açıklıyorum bunu. Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi. 'Kalbimin ve yolumun yoldaşı' diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile dün akşam nikah masasına oturdu. İşte Zerrin Özer ve diğer ünlülerin eşleri...