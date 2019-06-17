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Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile sürpriz bir şekilde evlendi... Bir süre önce katıldığı yayında çok aşık olduğunu ve evleneceğini açıklayan Zerrin Özer'in eşinin kim olduğunu merak ediyor. Daha önce 2 defa evlenen Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, güvenlik işiyle uğraşıyor. Peki Zerrin Özer'in merak edilen eşi Murat Akınca kimdir? İşte Zerrin Özer ve diğer ünlülerin eşleri...

17.06.2019 09:27 - Son Güncelleme: 17.06.2019 09:37
Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...

Zerrin Özer kısa bir süre önce katıldığı canlı yayında "İlk kez açıklıyorum bunu. Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi. 'Kalbimin ve yolumun yoldaşı' diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile dün akşam nikah masasına oturdu. İşte Zerrin Özer ve diğer ünlülerin eşleri...

Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...

ÖZGÜR OZAN

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan gerçek hayatta 2 çocuğunun annesi Neslihan Uğur ile evli.

Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...
Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...
Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! İşte Zerrin Özer'in eşi...

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