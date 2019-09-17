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Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

Her Salı milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, hız ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadığı için zorlu eğitimine dinlenme zamanlarında da özel eğitmen eşliğinde devam ediyor. İşte haberin detayları ve 17 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

17.09.2019 07:56 - Son Güncelleme: 17.09.2019 07:56
Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

Keremcem, dublör kullanmadığı için zorlu eğitimine dinlenme zamanlarında da özel eğitmen eşliğinde devam ediyor. İşte haberin detayları ve 17 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

ACTION MAN

Her Salı milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, set aralarında bile dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor. Öyle ki dizi başlamadan üç ay önce yakın dövüş eğitimleri alan ünlü oyuncu, dublör kullanmadığı için zorlu eğitimine dinlenme zamanlarında da devam ediyor. Hız ve aksiyon dolu sahnelerin her geçen bölüm arttığı dizide rolünün hakkını veren Keremcem, haftanın 3-4 günü sette yakın dövüş eğitmeni Behzat Ergeshov ile yoğun tempoda çalışıyor.

Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

EFSANE KADRO SETTE
Yeni sezonda atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan Naz Elmas ile Selda Alkor, önceki gün setteydi. Elmas, usta oyuncuyla böyle selfie yapıp çekimlerin başladığını duyurdu.

Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

PINAR KURAL BOZDU
PInar Altuğ, önceki gün Nişantaşı City's'de alışverişteydi. Her zaman objektiflere minisiyle yansıyan Altuğ, bu kez uzun eteğiyle kural bozdu.

Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

AYAKLAR FORA
Türk Sineması'nın Afrodit'i Banu Alkan, önceki gün İstMarina AVM'deydi. Sık sık rüküşlüğü yüzünden eleştirilen Alkan, yine formundaydı. Rengarenk kıyafeti ve taytıyla gözleri kanatan oyuncunun ayakkabısının arkasına basması da gözden kaçmadı.

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