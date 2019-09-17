Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...
Her Salı milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, hız ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadığı için zorlu eğitimine dinlenme zamanlarında da özel eğitmen eşliğinde devam ediyor. İşte haberin detayları ve 17 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
17.09.2019 07:56
- Son Güncelleme: 17.09.2019 07:56
ACTION MAN
Her Salı milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, set aralarında bile dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor. Öyle ki dizi başlamadan üç ay önce yakın dövüş eğitimleri alan ünlü oyuncu, dublör kullanmadığı için zorlu eğitimine dinlenme zamanlarında da devam ediyor. Hız ve aksiyon dolu sahnelerin her geçen bölüm arttığı dizide rolünün hakkını veren Keremcem, haftanın 3-4 günü sette yakın dövüş eğitmeni Behzat Ergeshov ile yoğun tempoda çalışıyor.
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