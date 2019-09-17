Kimse Bilmez’in ‘Ali’si Keremcem set arasında bile eğitimlere devam ediyor! Hız ve aksiyon sahneleri...

ACTION MAN



Her Salı milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, set aralarında bile dövüş eğitimleri alarak zorlu sahnelere hazırlanıyor. Öyle ki dizi başlamadan üç ay önce yakın dövüş eğitimleri alan ünlü oyuncu, dublör kullanmadığı için zorlu eğitimine dinlenme zamanlarında da devam ediyor. Hız ve aksiyon dolu sahnelerin her geçen bölüm arttığı dizide rolünün hakkını veren Keremcem, haftanın 3-4 günü sette yakın dövüş eğitmeni Behzat Ergeshov ile yoğun tempoda çalışıyor.