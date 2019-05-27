Nihat Hatipoğlu'nu daha önce hiç böyle görmediniz! Sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programlarının sunucusu, akademisyen, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, tüm Türkiye'nin saygı duyduğu isimlerden biri. Kendisine gelen soruları canlı yayında sabırla cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatına dair daha önce hiç görmediğiniz bir detay. Bu halini görünce çok şaşıracaksınız.