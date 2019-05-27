Nihat Hatipoğlu'nu daha önce hiç böyle görmediniz! Sosyal medyayı salladı
ATV ekranlarının sevilen ilahiyatçısı Nihat Hatipoğlu, Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinde izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında dini bilgileri Türkiye ile paylaşan, kendisine yöneltilen soruları sabırla cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatına dair her detay merak ediliyor. İşte onlardan biri. Nihat Hatipoğlu'nun bu fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte başta Nihat Hatipoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.
27.05.2019 14:47
- Son Güncelleme: 27.05.2019 15:02
ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programlarının sunucusu, akademisyen, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, tüm Türkiye'nin saygı duyduğu isimlerden biri. Kendisine gelen soruları canlı yayında sabırla cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatına dair daha önce hiç görmediğiniz bir detay. Bu halini görünce çok şaşıracaksınız.
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