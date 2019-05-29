Hadise'den çok konuşulan paylaşım! Ünlü popçu Hadise yatak pozuyla olay oldu...
Hadise geçtiğimiz gün, yurt dışından gelen misafirlerini Ulus'taki bir mekanda ağırladı. Keyifli akşamın sonunda obkejtiflere makyajsız yakalanan Hadise, kameralara gülümseyerek, "Ben kendimi makyajsız da seviyor ve güzel buluyorum." dedi. Hadise'nin makyajsız haline ilk tepki sosyal medya kullanıcılarından, ikinci tepki ise gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi. "Şehrin en iyi restoranlarından birine giderken biraz özen gösterir insan" diyerek şarkıcıyı eleştiren Semercioğlu'na ve sosyal medya kullanıcılarına Hadise'den karşılık geldi. Yatakta çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Hadise, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hadise, makyajsız görüntülendiği için kendisini eleştirenlere yatağından paylaştığı makyajsız ve atletli fotoğrafla karşılık verdi. şarkıcı Hadise, önceki Ulus'taki lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi. Makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Son olarak gazeteci Cengiz Semercioğlu, "Şehrin en iyi restoranlarından birine giderken biraz özen gösterir insan" diyerek şarkıcıyı eleştirdi.
"BİRAZ ÖZEN GÖSTERİR İNSAN"
Cengiz Semercioğlu, Hadise'nin makyajsız görüntüsü için "Hadise, Ulus Sunset çıkışında sıfır makyaj görüntülendi. Sunset gibi şehrin en iyi restoranlarından biri şehrin en iyi restoranlarından birine giderken, gece yemekli organizasyon yaparken biraz özen gösterir insan. Ajda'yı (Pekkan) bir gün gördünüz mü bu halde?" dedi.
"KİME NE?"
Hadise, gelen eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla karşılık verdi. Hadise, fotoğrafı "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız" notuyla paylaştı. İşte Hadise'nin diğer ünlülerin makyajsız halleri...