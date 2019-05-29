Hadise'den çok konuşulan paylaşım! Ünlü popçu Hadise yatak pozuyla olay oldu...

"KİME NE?"

Hadise, gelen eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla karşılık verdi. Hadise, fotoğrafı "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız" notuyla paylaştı. İşte Hadise'nin diğer ünlülerin makyajsız halleri...