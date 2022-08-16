Kendisinden 42 yaş büyük Lucien Arkas'la evlenen Merve Sakallı Arkas artık patroniçe oldu
Kendisinden 42 yaş büyük Lucien Arkas'la evlenen Merve Arkas, artık şirket sahibi! İzmirli güzel, eşinin kurduğu bir turizm şirketinin başına geçip "yönetim kurulu başkanı" unvanını aldı...
16.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.08.2022 06:58
Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Haziran ayında Merve Sakallı ile evlenerek gündem olmuştu.
Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu İzmir'in en yüksek binasında tanıştıktan birkaç ay sonra evlilik kararı alan çiftin arasındaki yaş farkı, çok konuşuldu.
77 yaşındaki Arkas'ın kendisinden 42 yaş küçük Merve Sakallı ile evliliği, iddialara göre ailede de bazı tepkilere yol açmıştı.
İŞLERİN BAŞINA GEÇTİ
Şimdilerde genç eşiyle kısa tatil kaçamakları yapan Lucien Arkas, evlendikten sonra "Merve Arkas" olan İzmirli güzeli patroniçe yaptı.