İsmail Hacıoğlu: Acemi birliğim ‘Ayla’ filmi usta birliğim bu dizi oldu!

İsmail Hacıoğlu, 'Ayla' filmindeki başarılı performansının ardından TRT1'in iddialı dizisi 'Mehmetçik Kûtulamâre'nin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu, "Acemi birliğim 'Ayla', usta birliğim ise 'Kûtulamâre' oldu. İzleyiciye ters köşe yaptım; insanları şaşırtmayı seviyorum" diyor.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT1'de perşembe akşamları ekrana gelen 'Mehmetçik Kûtulamâre' dizisinin kadrosuna başrol olarak dahil oldu. Dizide Osmancık Taburu'nun neferlerinden birini canlandıran Hacıoğlu ile Riva'daki platoda bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile iddialı diziyi ve Zeytin Dalı Operasyonu gibi ülke gündemine dair önemli konuları konuştuk...