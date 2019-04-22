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Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu bugün katıldığı bir magazin programında samimi açıklamalarda bulundu. Bir süre önce bebek bekledikleri yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Doğulu, evliliği hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Kadir Doğulu'dan bebek açıklaması...

22.04.2019 17:43 - Son Güncelleme: 22.04.2019 17:43
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Kadir Doğulu, bir kanalda yayınlanan magazin programına çok özel açıklamalarda bulundu.
İşte Kadir Doğulu'nun açıklamalarından satır başları...

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Ben geçmişimi unutmadım. Geçmiş demek bu gün demek, geçmişi unutmuyoruz da takılmıyoruz da. Garsonluk yaptığımız dönemlerde bunu aleyhimizde kullanmaya çalışmışlardı. Beni bu mesleği küçümsemeleri üzdü.

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Biz Neslihan'la genelde rahat edeceğimiz yerlere gidiyoruz. Ben atıcılıkla ilgileniyorum, bunu otellerde yapamam. İkimizde enstrüman çalıyoruz ve köpeklerimiz var. Bir gün Neslihan dedi ki 'Manzaraysa manzarayı, doğaysa doğayı kendimiz belirleyelim. Daha önce Neslihan'la kampta yapmıştık çok sevmişti sonra karavan almaya karar verdik.

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Yanımızda eşyalarla gidiyoruz, çöp poşeti de oluyor, kendi çöpümüzü topluyoruz bir bakıyoruz etrafta da çöp var. Onları da topluyoruz.

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Bu yaz da karavanla tatil yapacağız. Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'a gideceğiz.

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