Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması

Biz Neslihan'la genelde rahat edeceğimiz yerlere gidiyoruz. Ben atıcılıkla ilgileniyorum, bunu otellerde yapamam. İkimizde enstrüman çalıyoruz ve köpeklerimiz var. Bir gün Neslihan dedi ki 'Manzaraysa manzarayı, doğaysa doğayı kendimiz belirleyelim. Daha önce Neslihan'la kampta yapmıştık çok sevmişti sonra karavan almaya karar verdik.