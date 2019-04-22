Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu’dan bebek açıklaması
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu bugün katıldığı bir magazin programında samimi açıklamalarda bulundu. Bir süre önce bebek bekledikleri yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Doğulu, evliliği hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Kadir Doğulu'dan bebek açıklaması...
22.04.2019 17:43
- Son Güncelleme: 22.04.2019 17:43
Biz Neslihan'la genelde rahat edeceğimiz yerlere gidiyoruz. Ben atıcılıkla ilgileniyorum, bunu otellerde yapamam. İkimizde enstrüman çalıyoruz ve köpeklerimiz var. Bir gün Neslihan dedi ki 'Manzaraysa manzarayı, doğaysa doğayı kendimiz belirleyelim. Daha önce Neslihan'la kampta yapmıştık çok sevmişti sonra karavan almaya karar verdik.
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