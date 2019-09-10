İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...
Edwina Sponza ile aşkı geçen ay biten İbrahim Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski segilisine taş attı. İşte haberin detayları ve 10 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
10.09.2019 07:56
- Son Güncelleme: 10.09.2019 07:59
İBO SİL BAŞTAN
Edwina Sponza ile aşkı geçen ay biten İbrahim Kutluay, yeni bir sayfa açtı. İbo'nun, şiddet gerekçesiyle kendisine 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sponza tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü.
Şu sıralar Bodrum'da olan Kutluay, önceki akşam Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısının şu sözlerini paylaşıp eski sevgilisine taşını attı: "Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak..."
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