İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

İBO SİL BAŞTAN

Edwina Sponza ile aşkı geçen ay biten İbrahim Kutluay, yeni bir sayfa açtı. İbo'nun, şiddet gerekçesiyle kendisine 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sponza tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü.

Şu sıralar Bodrum'da olan Kutluay, önceki akşam Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısının şu sözlerini paylaşıp eski sevgilisine taşını attı: "Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak..."