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İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

Edwina Sponza ile aşkı geçen ay biten İbrahim Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski segilisine taş attı. İşte haberin detayları ve 10 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

10.09.2019 07:56 - Son Güncelleme: 10.09.2019 07:59
İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski segilisine taş attı. İşte haberin detayları ve 10 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

İBO SİL BAŞTAN
Edwina Sponza ile aşkı geçen ay biten İbrahim Kutluay, yeni bir sayfa açtı. İbo'nun, şiddet gerekçesiyle kendisine 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sponza tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü.

Şu sıralar Bodrum'da olan Kutluay, önceki akşam Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısının şu sözlerini paylaşıp eski sevgilisine taşını attı: "Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak..."

İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

MUHTEŞEM FiNAL
Türk Müziği'nin güçlü sesi Ebru Gündeş, önceki akşam Sueno Hotels'de sezonu muhteşem bir konserle kapattı. Otelde 235. konserine çıkan Gündeş, 2019 yazını unutulmaz bir geceyle noktaladı. Ünlü sanatçının performansı ayakta alkışlandı.

İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

EBRU'DAN DAVUL ŞOV
Önceki akşam 14. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, hem çaldı hem söyledi. Yaşar, bir ara yaptığı davul şovla mest etti.

İbrahim Kutluay'dan evliliğini bitirdiği Edwina Sponza’ya ince gönderme! O şarkının sözlerini paylaştı...

İYİ Kİ DOĞDUN
Oyuncu Burcu Kara'nın minik oğlu Ali Çınar, önceki gün 2 yaşına girdi. Kara, oğlunun yeni yaşını renkli bir partiyle kutladı. Ali Çınar ile partide birbirinden eğlenceli pozlar veren ünlü oyuncu, mutluluğunu da bu kareyle paylaştı.

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