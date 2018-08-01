Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat'tan 2.5 ay önce ayrılan Hande Doğandemir, tatilinde çekildiği pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu paylaşan Hande Doğandemir düzgün fiziğiyle beğeni topladı.