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Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor

Bir süre önce oyuncu aşkı Mert Fırat'tan ayrılan ve Fırat'ın da İdil Fırat ile evlilik yoluna girmesiyle şoke ünlü oyuncu Hande Doğandemir, yeni dizi sezonu öncesinde Ege tatilinde moral depoluyor. Güzel oyuncunun tatilden paylaştığı mayolu fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:12:46 Güncelleme: 09:23:55
Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
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Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

Ege'de stres atan Hande Doğandemir, önceki gün de Mustafa Denizli ile Çiğdem Kaya'nın kızları Lal Denizli'yle bir araya geldi.

İki yakın dost, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
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Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

'YIKILMADIM AYAKTAYIM'

Ayrılık acısını çabuk atlatan güzel oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla adeta "Yıkılmadım, ayaktayım" mesajı veriyor.

Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
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Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat'tan 2.5 ay önce ayrılan Hande Doğandemir, tatilinde çekildiği pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu paylaşan Hande Doğandemir düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
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Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

Hande Doğandemir ve Mert Fırat ayrıldıktan kısa süre sonra Mert Fırat, İdil Fırat ile nişanlanmıştı.

Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
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Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

Bir kadın polisi canlandırması beklenen Doğandemir, çekimler öncesinde Ege'de enerji depoluyor.

Dizinin isminin Can Kırıkları olması da ilginç bir tesadüf aslında…

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