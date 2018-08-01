Hande Doğandemir Bodrumda moral depoluyor

Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
Bir süre önce oyuncu aşkı Mert Fırat'tan ayrılan ve Fırat'ın da İdil Fırat ile evlilik yoluna girmesiyle şoke ünlü oyuncu Hande Doğandemir, yeni dizi sezonu öncesinde Ege tatilinde moral depoluyor. Güzel oyuncunun tatilden paylaştığı mayolu fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:12:46 Güncelleme: 09:23:55
Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
Hande Doğandemir Bodrum'da moral depoluyor
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