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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

23.05.2019 16:05 - Son Güncelleme: 23.05.2019 16:18
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yine çok ünlü bir isimle akraba olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

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