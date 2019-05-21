Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyormuş...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 53 yaşındaki Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...