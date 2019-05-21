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Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyormuş...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinden biri olan Oktay Kaynarca özel hayatına dair her detayla yakın mercek altında. Bir dönem Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşayan ve 6 yıllık bir birliktelikten sonra yollarını ayıran Oktay Kaynarca'nın en büyük aşk macerası olarak biliniyor ama Oktay Kaynarca'nın eski eşini bilen neredeyse pek kimse yok. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

21.05.2019 15:56 - Son Güncelleme: 21.05.2019 16:04
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran 53 yaşındaki Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyor...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyor...

Seda Sayan-Sinan Engin

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyor...
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim! Herkes yanlış biliyor...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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