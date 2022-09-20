Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimler de ayrıldı!
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, bir yıldan fazla süren ilişkilerine 'Yorulduk' diyerek yollarını ayırdı. Aleyna Kalaycıoğlu ile yıldız futbolcu Cengiz Ünder de gizli saklı aşklarına nokta koydu.
20.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 20.09.2022 06:59
Magazin dünyasına aşklarıyla damgasını vuran Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in ayrıldığı iddia edildi.
KOMŞU'DA KAVGA ÇIKTI
Yakın çevrelerine "Yorulduk ve ilişkiyi yürütemedik" dedikleri iddia edilen çiftin, arasının da Yunanistan'da açıldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz ay Umut Evirgen ile tartışan 29 yaşındaki Sarıkaya, arkadaşıyla Mikanos'ta kalmaya devam etmiş; Evirgen ise İstanbul'a dönmüştü.
SOSYAL 'VETO'
Survivor ile ünlenip şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, yazdan beri aşk yaşadığı ve sık sık Fransa'da beraber tatil yaptığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı.