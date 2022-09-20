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Haberler Saklambaç Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimler de ayrıldı!

Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimler de ayrıldı!

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, bir yıldan fazla süren ilişkilerine 'Yorulduk' diyerek yollarını ayırdı. Aleyna Kalaycıoğlu ile yıldız futbolcu Cengiz Ünder de gizli saklı aşklarına nokta koydu.

20.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 20.09.2022 06:59
Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

Magazin dünyasına aşklarıyla damgasını vuran Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in ayrıldığı iddia edildi.

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Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

Yaz aylarında Mikanos'ta tatil yapan ünlü çift, son dönemde bir arada görüntü vermedi.

Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

Aşkları yaklaşık 10 aydır süren güzel oyuncu ile ünlü işletmeci, geçtiğimiz günlerde sessizce ayrıldı.

Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

KOMŞU'DA KAVGA ÇIKTI
Yakın çevrelerine "Yorulduk ve ilişkiyi yürütemedik" dedikleri iddia edilen çiftin, arasının da Yunanistan'da açıldığı iddia edildi.

Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

Geçtiğimiz ay Umut Evirgen ile tartışan 29 yaşındaki Sarıkaya, arkadaşıyla Mikanos'ta kalmaya devam etmiş; Evirgen ise İstanbul'a dönmüştü.

Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

SOSYAL 'VETO'
Survivor ile ünlenip şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, yazdan beri aşk yaşadığı ve sık sık Fransa'da beraber tatil yaptığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı.

Hadise, Mehmet Dinçerler çiftinden sonra o isimlerde ayrıldı!

Genç güzel, ilişkiyi sürekli inkar etse de ikilinin önceki gün birbirlerini Instagram'dan takibi çıkması gizli aşkın bittiğinin kanıtıydı.

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