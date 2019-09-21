Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

LEOPAR UYKUSU

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün de kural bozmadı. Küvete girip leopar kıyafetiyle uyuklarken verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Hadise, altına da şöyle espri yaptı: "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..."