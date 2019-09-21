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Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

Hadise, yaptığı her paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Ünlü şarkıcı önceki gün de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kural bozmadı. Küvete girip leopar desenli kıyafetiyle poz veren Hadise'nin bu paylaşımı çok konuşuldu. İşte Hadise'nin olay yaratan küvet pozu ve 21 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

21.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 21.09.2019 07:58
Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

LEOPAR UYKUSU
Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün de kural bozmadı. Küvete girip leopar kıyafetiyle uyuklarken verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Hadise, altına da şöyle espri yaptı: "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..."

Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

KARADENİZ'DEN KRALİYETE
Oyuncu Gülper Özdemir, başarıda sınır tanımadı. atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de Hazan karakteriyle beğeni toplayan Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncu, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hazırlattığı bir reklam filmi için Londra'ya gidip geldiğini söyledi.

Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

SPORTİF BENGÜ
Kızı Zeynep'i kucağına aldıktan kısa süre sonra formuna kavuşan Bengü, spora başladı. Önceki gün bu pozunu paylaşan Bengü, "Sert antrenman yapmasam da 40 dakika hafif yürüyüş ve pilatesle iyiyim" dedi.

Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

BİR SAHNEDE 150 ŞARKI
İstanbul gece hayatının gözde mekanı Pera Adalı'da sahne alan Saro Secikyan, rekor kırıyor. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri mekanda sahne alan şarkıcı 3 saatte 150 şarkı söylüyor.

Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...

YILDIZLI GÖSTERİM
Brad Pitt'in başrolünde oynadığı bilim kurgu filmi 'Yıldızlara Doğru'nun ön gösterimi önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Gösterime Özge Özpirinçci, Uraz Kaygılaroğlu ve Serkan Altınorak gibi ünlü isimler de katıldı. Grubun samimi halleri dikkat çekti.

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