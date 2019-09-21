Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...
Hadise, yaptığı her paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Ünlü şarkıcı önceki gün de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kural bozmadı. Küvete girip leopar desenli kıyafetiyle poz veren Hadise'nin bu paylaşımı çok konuşuldu. İşte Hadise'nin olay yaratan küvet pozu ve 21 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
21.09.2019 07:58
- Son Güncelleme: 21.09.2019 07:58
LEOPAR UYKUSU
Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün de kural bozmadı. Küvete girip leopar kıyafetiyle uyuklarken verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Hadise, altına da şöyle espri yaptı: "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..."
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