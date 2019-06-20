Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum" sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.