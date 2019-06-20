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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz'dan babalar günü hediyesini aldı. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı. Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971; Harput, Elazığ), Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcıdır. Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur.

20.06.2019 10:46 - Son Güncelleme: 20.06.2019 10:47
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz'dan babalar günü hediyesini aldı. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı!

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini tamamladı, ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiği sırada geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum" sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?

İşte Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir ile diğer ünlü isimlerin çocukları

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