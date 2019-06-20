Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz kimdir kaç çocuğu var?
Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz'dan babalar günü hediyesini aldı. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı. Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971; Harput, Elazığ), Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcıdır. Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur.
Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.