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Haberler Saklambaç Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj'den çarpıcı açıklamalar

Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj'den çarpıcı açıklamalar

Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın beş dakikada boşanmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından Ünlü Dj, Boluğur'la yaşadığı boşanma sürecini anlattı.

25.11.2022 12:39 - Son Güncelleme: 26.11.2022 09:32
Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj’den çarpıcı açıklamalar

Hep sessiz kalan ve hem evlilik sürecinde hem de boşanma arifesinde konuşmayan Mert Aydın, samimi açıklamalarda bulundu.

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Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj’den çarpıcı açıklamalar

Güzel oyuncuyla evlenene kadar her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Aydın, "Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu" dedi.

Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj’den çarpıcı açıklamalar

Basında çıkan "Reklam evliliği" haberleri hakkında da konuşan Ünlü Dj "Severek evlendik ama olmadı. Bunların doğruluk payı yok" dedi.

Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj’den çarpıcı açıklamalar

Ayrılığın altındaki temel neden olarak "Fikir ayrılığına düştük" diyen Aydın, evliliği yürütemediklerini dile getirdi.

Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj’den çarpıcı açıklamalar

Nikahtan sonra ameliyat olan Mert Aydın, hakkında çıkan "İstirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı" haberlerini ise yalanladı.

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