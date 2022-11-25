Evlilikleri 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası belli oldu! Ünlü Dj'den çarpıcı açıklamalar
Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın beş dakikada boşanmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından Ünlü Dj, Boluğur'la yaşadığı boşanma sürecini anlattı.
25.11.2022 12:39 - Son Güncelleme: 26.11.2022 09:32
Hep sessiz kalan ve hem evlilik sürecinde hem de boşanma arifesinde konuşmayan Mert Aydın, samimi açıklamalarda bulundu.
Nikahtan sonra ameliyat olan Mert Aydın, hakkında çıkan "İstirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı" haberlerini ise yalanladı.