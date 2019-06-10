Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu sefer de rap söylerken yaptığı dans ile sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya, takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu. Aleyna Tilki'nin rap şovunu gören sosyal medya kullanıcıları, "Nasıl saçma bir dans bu?" şeklinde tepki verdi. Tilki'nin rap videosunu görenlerin dikkatini çeken bir başka konu da boyu oldu.

10.06.2019 11:44 - Son Güncelleme: 10.06.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





