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Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu sefer de rap söylerken yaptığı dans ile sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya, takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu. Aleyna Tilki'nin rap şovunu gören sosyal medya kullanıcıları, "Nasıl saçma bir dans bu?" şeklinde tepki verdi. Tilki'nin rap videosunu görenlerin dikkatini çeken bir başka konu da boyu oldu.

10.06.2019 11:44 - Son Güncelleme: 10.06.2019 12:03
Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

Aleyna Tilki, yaptıkları ve söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında olan Tilki, bu kez konserde rap söyleyerek yaptığı twerk (kalça dansı) ile gündeme geldi. Tilki, o anları sosyal medya hesabından da paylaşınca, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN RAP ŞOV! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

Kıbrıs'ta verdiği konseri esnasında son günlerde sıklıkla seslendirdiği 'Yol Ver' isimli rap şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, konserinde çekilen videoyu sosyal medyadan paylaştı. Tilki'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, çoğu kişi tarafından da tepki çekti.

Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

Tilki'ye yapılan yorumlardan bazıları, "Nasıl saçma bir dans bu?" ve "Nasıl twerk yapılmaz" şeklinde oldu.

Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

Aleyna Tilki'nin rap dansını görenler ise genç popçunun boyunu merak etti. Videoda uzun boylu görünen Aleyna Tilki'nin boyu bakın gerçekte neymiş...

Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu?

SİNEM KOBAL - 171 CM

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