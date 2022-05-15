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Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana'ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

Ünlü işadamı Mehmet Birgen, ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana'ya aşık oldu. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan sevgililer, dünya evine girdi...

15.05.2022 06:55 - Son Güncelleme: 15.05.2022 06:55
Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana’ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club'ın sahibi Mehmet Birgen, üçüncü eşi Dilek Birgen'den 2016'da boşanmıştı.

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Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana’ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından olan Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana’ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

Mehmet Birgen, geçtiğimiz gün Diana Osypenko ile dördüncü evliliğini yaptı.

Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana’ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

Ünlü işletmeci ile gelin arasında 45 yaş farkı olay oldu.

Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana’ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi

BİRGEN'İN KALBİNİ ÇALDI
Çok konuşulan bu evlilikle ilgili ortaya bir ilginç detay daha çıktı.

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