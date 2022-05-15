Ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana'ya aşık olan iş insanı Mehmet Birgin dünya evine girdi
Ünlü işadamı Mehmet Birgen, ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı Ukraynalı güzel Diana'ya aşık oldu. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan sevgililer, dünya evine girdi...
15.05.2022 06:55 - Son Güncelleme: 15.05.2022 06:55
Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club'ın sahibi Mehmet Birgen, üçüncü eşi Dilek Birgen'den 2016'da boşanmıştı.