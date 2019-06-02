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Esra Erol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un yıllar önceki hali... Sosyal medya onu konuşuyor!

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol'da programıyla vatandaşlardan büyük alkış alan güzel sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Başarılı sunucunun yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte Esra Erol'un ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri...

02.06.2019 21:29 - Son Güncelleme: 02.06.2019 21:42
Esra Erol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un yıllar önceki hali

Esra Erol'da programıyla izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu.

Esra Erol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un yıllar önceki hali

Başta Esra Erol olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimleri görenleri şaşırtıyor.

Esra Erol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un yıllar önceki hali

Hülya Avşar

Esra Erol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un yıllar önceki hali

Aydan Burhan

Esra Erol'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un yıllar önceki hali

Ömer Dönmez

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