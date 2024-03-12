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Eski eşi Chloe Loughnan'dan boşanınca aşırı üzüntü sağlığından etti: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın son hali herkesi üzdü!

İrlandalı eşi Chloe Loughnan'dan ayrıldıktan sonra kendini toparlayamayan ve MS hastalığı da son dönemde iyice nükseden Serdar Ortaç'ın tekerlekli sandalyedeki görüntüleri herkesi üzdü.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:03 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:03
Eski eşi Chloe Loughnan’dan boşanınca aşırı üzüntü sağlığından etti: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son hali herkesi üzdü! 1

Yaklaşık 10 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın sıkıntılı günleri gün geçtikçe daha da artıyor.

Eski eşi Chloe Loughnan’dan boşanınca aşırı üzüntü sağlığından etti: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son hali herkesi üzdü! 2

2014 yılında evlendiği İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile beraberken her şeyine dikkat eden ve sağlıklı yaşayan Serdar Ortaç, 2019 yılında Loughnan'dan ayrıldıktan sonra bir türlü toparlayamadı.

Eski eşi Chloe Loughnan’dan boşanınca aşırı üzüntü sağlığından etti: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın son hali herkesi üzdü! 3

Yıllar geçmesine rağmen eski eşini hala unutamadığını her fırsatta söyleyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada alkollü bir şekilde canlı yayın küfürler etmişti.

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