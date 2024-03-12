Eski eşi Chloe Loughnan'dan boşanınca aşırı üzüntü sağlığından etti: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın son hali herkesi üzdü!

1 Yaklaşık 10 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın sıkıntılı günleri gün geçtikçe daha da artıyor.

2 2014 yılında evlendiği İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile beraberken her şeyine dikkat eden ve sağlıklı yaşayan Serdar Ortaç, 2019 yılında Loughnan'dan ayrıldıktan sonra bir türlü toparlayamadı.