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Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

Kırmızı halıdaki dikkat çeken kıyafetleri, şapkaları ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlükleriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti. İki Oscar adaylığoı bulunan Miles, bunlardan birini sadece altı dakika rol aldığı filmle kazanarak Oscar tarihine geçmişti.

13.06.2019 11:46 - Son Güncelleme: 13.06.2019 11:46
Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

Kırmızı halıdaki dikkat çeken kıyafetleri, şapkaları ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlükleriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti. İki Oscar adaylığoı bulunan Miles, bunlardan birini sadece altı dakika rol aldığı filmle kazanarak Oscar tarihine geçmişti.

Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

Geceyarısı Kovboyu ve Elveda Sevgilim gibi filmlerin yıldızı Sylvia Miles, 94 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti. Miles'ın yakın arkadaşları gazeteci Michael Musto ve oyuncu Geraldine Smith, Miles'ın ölüm haberini doğruladı.

Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

Ünlülerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Musto, Miles hakkında, "1970'lerde benim ilk röportaj yaptığım ünlülerden biriydi. Karizmatik ve kariyerinde tutkuluydu" ifadesini kullandı.

Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

1969 yılında ilk büyük rolünü Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) filminde Jon Voight ve Dustin Hoffman ile oynayan Miles, sadece altı dakika göründüğü rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Miles, altı dakikalık rolüyle ödüle aday gösterilerek Oscar tarihine geçti. Ödül, Cactus Flower filmindeki rolüyle Goldie Hawn'a verildi.

Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

Miles'ın ikinci Oscar adaylığı ise 1975 yılında rol aldığı Elveda Sevgilim (Farewell, My Lovely) filmiyle geldi.

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