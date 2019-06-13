Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!
Kırmızı halıdaki dikkat çeken kıyafetleri, şapkaları ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlükleriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti. İki Oscar adaylığoı bulunan Miles, bunlardan birini sadece altı dakika rol aldığı filmle kazanarak Oscar tarihine geçmişti.
Kırmızı halıdaki dikkat çeken kıyafetleri, şapkaları ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlükleriyle hafızalara kazınan Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti. İki Oscar adaylığoı bulunan Miles, bunlardan birini sadece altı dakika rol aldığı filmle kazanarak Oscar tarihine geçmişti.
1969 yılında ilk büyük rolünü Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) filminde Jon Voight ve Dustin Hoffman ile oynayan Miles, sadece altı dakika göründüğü rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Miles, altı dakikalık rolüyle ödüle aday gösterilerek Oscar tarihine geçti. Ödül, Cactus Flower filmindeki rolüyle Goldie Hawn'a verildi.