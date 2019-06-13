Hollywood'un usta oyuncusu Sylvia Miles hayatını kaybetti!

1969 yılında ilk büyük rolünü Geceyarısı Kovboyu (Midnight Cowboy) filminde Jon Voight ve Dustin Hoffman ile oynayan Miles, sadece altı dakika göründüğü rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Miles, altı dakikalık rolüyle ödüle aday gösterilerek Oscar tarihine geçti. Ödül, Cactus Flower filmindeki rolüyle Goldie Hawn'a verildi.