Eşi Ahmet Serdar Oral'ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi
Yaklaşık iki sene önce eşini ani bir şekilde kaybeden Özgü Namal, o günden sonra iki çocuğuyla inzivaya çekildi. 43 yaşındaki oyuncu, önceki gün uzun bir aranın ardından ilk kez yüzündeki tebessümle objektiflere takılarak herkesi sevindirdi.
03.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.09.2022 06:59
Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle iki sene önce yaşamını yaşamını yitirmişti.