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Eşi Ahmet Serdar Oral'ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Yaklaşık iki sene önce eşini ani bir şekilde kaybeden Özgü Namal, o günden sonra iki çocuğuyla inzivaya çekildi. 43 yaşındaki oyuncu, önceki gün uzun bir aranın ardından ilk kez yüzündeki tebessümle objektiflere takılarak herkesi sevindirdi.

Doğan Savaş
03.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.09.2022 06:59
Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle iki sene önce yaşamını yaşamını yitirmişti.

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Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Oral'ın ani vefatıyla oldukça zor bir süreç yaşayan Namal, iki çocuğu için hayata tutundu.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Acı olayın ardından çocuklarıyla inzivaya çekilip derin bir sessizliğe bürünen 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay çocukları Nefes ve Elemsu ile görüntülendiği Bodrum'da da hayli keyifsiz haller sergilemişti.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Önceki gün ise Etiler'de objektiflere takılan Özgü Namal, gazetecileri görünce gülümsedi.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Yeni projesi için toplantı yaptığı öğrenilen ünlü oyuncunun, saçlarını yeniden boyatıp objektiflere tebessüm ederek poz vermesi "Hayata geri döndü" yorumları yaptırdı.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Namal, yaklaşık iki senenin ardından ilk kez böyle neşeli görüntülendi.

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı aniden kaybetmişti! Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü Namal ilk kez böyle neşeli görüntülendi

Ahmet Serdar Önal, İstanbul'un keşmekeşinden kaçıp Fethiye'de sakin bir hayat yaşarken henüz 53 yaşında kalbine yenilmişti.

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