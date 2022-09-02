‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
30 senedir her yaz Bodrum'a gelen Caroline Scheufele, geçtiğimiz gün 15 kişiyle Yalıkavak'taki lüks bir mekana gitti. Japon mutfağı sunan restoranda beş saat kalan 'elmas kraliçesi' lakaplı Alman milyarder, tam 70 bin dolar hesap ödedi.
02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 06:58
Tam bir Bodrum aşığı olan ve son 30 yıldır Bodrum'u ziyaret eden Alman milyarder Caroline Scheufele, tarihe geçti!
Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi.