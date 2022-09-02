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‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı

30 senedir her yaz Bodrum'a gelen Caroline Scheufele, geçtiğimiz gün 15 kişiyle Yalıkavak'taki lüks bir mekana gitti. Japon mutfağı sunan restoranda beş saat kalan 'elmas kraliçesi' lakaplı Alman milyarder, tam 70 bin dolar hesap ödedi.

AYDIN HAMZA
02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 06:58
‘Elmas kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum’da ödediği hesap dudak uçuklattı

Tam bir Bodrum aşığı olan ve son 30 yıldır Bodrum'u ziyaret eden Alman milyarder Caroline Scheufele, tarihe geçti!

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‘Elmas kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum’da ödediği hesap dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı olan milyarder, geçtiğimiz günlerde yanındaki 15 kişiyle beraber Yalıkavak Marina içerisinde bulunan lüks bir mekana gitti.

‘Elmas kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum’da ödediği hesap dudak uçuklattı

Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi.

‘Elmas kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum’da ödediği hesap dudak uçuklattı

Yani kişi başı gelen hesap yaklaşık 90 bin TL'ydi...

‘Elmas kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele tarihe geçti! Bodrum’da ödediği hesap dudak uçuklattı

Hesabı ödeyen kişi ise serveti 1.5 milyar doları aşan Caroline Scheufele oldu.

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