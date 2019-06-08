Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Fekeli karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Kerem Alışık, 60.yaşını oğlu Sadri Alışık ile birlikte kutladı. Babası Kerem Alışık ile birlikte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan oğul Sadri Alışık'ın yazdığı mesaj ise okuyanları duygulandırdı. İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'ın o doğum günü mesajı.

08.06.2019 11:14 - Son Güncelleme: 08.06.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





