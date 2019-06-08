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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Fekeli karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncu Kerem Alışık, 60.yaşını oğlu Sadri Alışık ile birlikte kutladı. Babası Kerem Alışık ile birlikte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan oğul Sadri Alışık'ın yazdığı mesaj ise okuyanları duygulandırdı. İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'ın o doğum günü mesajı.

08.06.2019 11:14 - Son Güncelleme: 08.06.2019 11:21
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği 'Fekeli' karakteri ile gönüllere taht kuran Kerem Alışık, 60.yaşını kutladı. Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, babasının doğum gününü anlamlı bir mesajla kutladı. Öte yandan baba-oğulun benzerliği gözlerden kaçmadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

Bu küçük çocuk Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl'ün oğulu Sadri Alışık. Şimdilerde ise ünlü bir oyuncu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, 60 yaşına girdi. Oğlu Sadri Alışık, babasının yeni yaşını anlamlı bir mesajla kutladı:

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

"Baba, abi, dost, arkadaş, hoca, yoldaş, güven, gurur, saygı, hayat, sevgi... Sonsuz sevgi... İyi ki doğdun babacığım..."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlundan anlamlı mesaj

Sadri Alışık, Kerem Alışık ile birlikte Bir Zamanlar Çukurova'da rol aldı. Babasının gençliğini canlandırdı.

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