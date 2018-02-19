Yol Durumu
  • 'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu askere gitti 1
    'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu askere gitti
    “Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.