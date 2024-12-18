Ebru Şallı “Şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum” demişti! Uğur Akkuş'a 1 ay uzaklaştırma kararı

5 yıl önce evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Akkuş ilk olarak Şallı ile boşanma kararı aldıklarını belirten bir açıklama yayınladı takip eden günlerde ise evliliklerine ikinci bir şans daha verdiklerini söyledi.
Ancak Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide uğradığını dile getirdi.
Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum.
Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim"
Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
Mahkemeye sunulan dilekçede Şallı, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.
Talebi kabul eden mahkeme, Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle eşi Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.
KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPSİNE ÇARPTIRILACAK
Mahkeme ayrıca, Uğur Akkuş'un Şallı'ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.