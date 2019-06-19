Afilli Aşk dizisinin Berk'i Yılmaz Kunt ile ilgili bu bilgiyi duyanlar çok şaşırıyor!

Geçtiğimiz günlerde yayına başlayan Afilli Aşk dizisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt'un canlandırdığı Berk karakteri oldu. Berk karakteri ile 20'li yaşlarda hoş, centilmen birini canlandıran Yılmaz Kunt'un gerçek yaşı ise duyanları çok şaşırttı. İşte Afilli Aşk dizisinin Berk'i Yılmaz Kunt'un ve diğer ünlülerin yaşları...

19.06.2019 15:55 - Son Güncelleme: 19.06.2019 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





