Afilli Aşk dizisinin Berk'i Yılmaz Kunt ile ilgili bu bilgiyi duyanlar çok şaşırıyor!
Geçtiğimiz günlerde yayına başlayan Afilli Aşk dizisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt'un canlandırdığı Berk karakteri oldu. Berk karakteri ile 20'li yaşlarda hoş, centilmen birini canlandıran Yılmaz Kunt'un gerçek yaşı ise duyanları çok şaşırttı. İşte Afilli Aşk dizisinin Berk'i Yılmaz Kunt'un ve diğer ünlülerin yaşları...
19.06.2019 15:55
- Son Güncelleme: 19.06.2019 16:00
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayarak dikkatleri çeken Afilli Aşk dizisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt da Afilli Aşk dizisinin kadrosunda kendisine Berk karakteri ile yer buldu.
Dizide 20'li yaşlarda bir genci canlandıran Yılmaz Kunt, Ayşe'nin sevgilisiyken onu terk ederek aldatan bir karakteri canlandırıyor.
Aslen Adanalı olan ama Ankara'da dünyaya gelen Yılmaz Kunt, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2015 yılında yapılan Best Model yarışmasında birinci olan Yılmaz Kunt bu yarışma ile birlikte dikkatleri üzerine çekti.
Bir süre modellik hayatına devam eden Kunt ardından oyunculuk kariyerine başladı. Sev Yeter dizisi ile dizilere giriş yapan Yılmaz Kunt Bahtiyar Ölmez dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.
Şu anda da Afilli Aşk dizisinde Berk karakterini canlandırarak izleyicilerin karşısına çıkan Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 doğumlu ve Akrep burcudur.