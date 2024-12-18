Ebru Şahin��den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol alan Ebru Şahin, atv'nin fenomen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da dünyaevine girdi.
Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncudan romantik bir paylaşım geldi. Aşka gelen Şahin, eşinin fotoğraflarını kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun", "En sevdiğim çift", "Ebru aşka gelmiş" yorumlarında bulundu.
İşte Ebru Şahin'in eşi Cedi Osman ile yaptığı aşk dolu paylaşımı...