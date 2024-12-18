PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Galerileri

Ebru Şahin��den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

Kan Parası, Savaşçı, İstanbullu Gelin, Hercai gibi dizilerde rol alan Ebru Şahin, sosyal medya hesabında eşi Cedi Osman ile yeni bir paylaşımda bulundu. Aşka gelen Şahin, eşinin fotoğraflarını kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ebru Şahin'in aşk dolu o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:43
Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol alan Ebru Şahin, atv'nin fenomen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da dünyaevine girdi.

Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncudan romantik bir paylaşım geldi. Aşka gelen Şahin, eşinin fotoğraflarını kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun", "En sevdiğim çift", "Ebru aşka gelmiş" yorumlarında bulundu.

Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

İşte Ebru Şahin'in eşi Cedi Osman ile yaptığı aşk dolu paylaşımı...

Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Aşka gelen Ebru dikkatleri üzerine topladı!

ÇOCUK SORULARINA YANIT
Şahin, muhabirlerin "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından da rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum." şeklinde karşılık vermişti.