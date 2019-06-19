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Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz akşam Beylerbeyi'ndeki villalarının bahçesinde özel bir gece hazırladı. Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'ın 100 arkadaşını partiye davet etti. Partiye gelen Alişan'ın şaşkın tavırları ve eşi Buse Varol ile arasında geçen diyaloglar, konukları kahkahaya boğdu. Buse Varol, Alişan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun gördün mü bak 43 oldun. Gönlüm isterdi ki 30'lu yaşlarında tanıyayım seni ama geç kalmış sayılmam herhalde..." sözleriyle kutladı...

19.06.2019 13:47 - Son Güncelleme: 19.06.2019 13:47
Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü pastasını kesmeden önce konuşma yapan Alişan, davetlileri gülme krizine soktu.

Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Alişan, 'Çok teşekkür ederim. İnanılmaz uğraşmışsın, hem maddi, hem manevi' deyince, Buse Varol 'Hiçbir şey harcamadım' cevabını verdi. Çiftin diyaloğu eğlenceli anlara neden oldu.

Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Öte yandan, birçok ünlü isim Buse Varol'un Alişan için düzenlediği doğum günü partisine katıldı. Buse Varol sosyal medyadan da Alişan için duygusal bir mesaj yayınladı. Buse Varol paylaşımına şunları yazdı; İyi ki doğdun gördün mü bak 43 oldun. Gönlüm isterdi ki 30'lu yaşlarında tanıyayım seni ama geç kalmış sayılmam herhalde. Çünkü seni yaşamak, tanımaktan daha güzel inan sevgilim... Bana bu dünyadaki Aşk'ı yaşattın, daha ne isteyebilir ki bir insan? Hayata seninle en güzel ortaklığımızı bırakacağız, ne büyük nimet oğlumuz çok şanslı senin gibi bir babası olduğu için kalbin hep böyle kalsın, yumuşacık, merhametli ve aşk dolu... Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, kocam evimin direği.

Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Çağla Şıkel ve Demet Akalın gibi ünlü isimlerin katıldığı sürpriz doğum günü eğlencesinde Alişan, oğlu Burak ve eşi Buse ile pastasını üfleyip davetlilerine dağıttı.

Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Partiyi gören Alişan'ın şaşkınlığı ise objektiflere böyle yansıdı...

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