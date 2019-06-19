Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı: Gönlüm isterdi ki seni 30'lu yaşlarında tanıyayım...

Öte yandan, birçok ünlü isim Buse Varol'un Alişan için düzenlediği doğum günü partisine katıldı. Buse Varol sosyal medyadan da Alişan için duygusal bir mesaj yayınladı. Buse Varol paylaşımına şunları yazdı; İyi ki doğdun gördün mü bak 43 oldun. Gönlüm isterdi ki 30'lu yaşlarında tanıyayım seni ama geç kalmış sayılmam herhalde. Çünkü seni yaşamak, tanımaktan daha güzel inan sevgilim... Bana bu dünyadaki Aşk'ı yaşattın, daha ne isteyebilir ki bir insan? Hayata seninle en güzel ortaklığımızı bırakacağız, ne büyük nimet oğlumuz çok şanslı senin gibi bir babası olduğu için kalbin hep böyle kalsın, yumuşacık, merhametli ve aşk dolu... Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, kocam evimin direği.