Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün son hali sosyal medyanın gündeminde!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katıldı. Alişan'dan Hülya Avşar'a bir çok ünlü isimin katıldığı programda Petek Dinçöz de vardı. Sosyal medya hesabından Burhan Çaçan ile fotoğrafını paylaşan Petek Dinçöz, takipçileri tarafından Gamze Özçelik'e benzetildi. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...

27.05.2019 17:02 - Son Güncelleme: 27.05.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





