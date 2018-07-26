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Demet Akalın ölümden döndü!

Demet Akalın önceki gece ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Bodrum Türkbükü'nde sahne aldığı konsere katıldı. Ürek'i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi. Yaşadığı korkuyu anlatan ünlü şarkıcı; 'Bacaklarım hala titriyor' dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe, 15:01:46 Güncelleme: 15:10:47
Demet Akalın ölümden döndü!
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Demet Akalın ölümden döndü!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek önceki gece Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sahne İstanbul'da konser verdi. Ürek'i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi. Yaşadığı korkuyu anlatan ünlü şarkıcı; 'Bacaklarım hala titriyor' dedi.

Demet Akalın ölümden döndü!
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Demet Akalın ölümden döndü!

Bodrum'da Fatih Ürek'i dinlemek için yola çıkan Demet Akalın dün akşam trafik kazası geçirdi.

Demet Akalın ölümden döndü!
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Demet Akalın ölümden döndü!

Seyir halindeyken karşıdan gelen aracın kendisini sıkıştırması sonucu otomobilini bir evin kapısına sürdüğünü belirten ünlü şarkıcı "Vallahi çok korktum, panik oldum. Bacaklarım hala titriyor. Karşıdan gelen otomobil beni sıkıştırdı. Bir evin kapısına çarpmak zorunda kaldım...'' açıklamasını yaptı.

Demet Akalın ölümden döndü!
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Demet Akalın ölümden döndü!

''ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN!''

Yaşanan kazadan sonra otomobilinin çizilen kapısını muhabirlere gösteren Demet Akalın, ''Allah beterinden saklasın'' diyerek kazayı nazara yordu.

Demet Akalın ölümden döndü!
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Demet Akalın ölümden döndü!
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