Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar son görüntüsüyle herkesi şok etti! Helin Avşar tanınmaz hale geldi!
Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda tanınmaz hale geldi. Hülya Avşar'ın 41 yaşındaki kız kardeşi Helin Avşar, son haliyle takipçilerini şoka uğrattı. Bambaşka birisi haline dönüşen Helin Avşar, "O eski halinden eser yok şimdi" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…
Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu. Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı. İşte Helin Avşar ve diğer ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri!