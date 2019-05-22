Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar son görüntüsüyle herkesi şok etti! Helin Avşar tanınmaz hale geldi!

Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu. Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı. İşte Helin Avşar ve diğer ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri!