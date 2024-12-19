Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ı Cenk Torun yıllar sonra ortaya çıktı! Hem itirafları hem son hali dikkat çekti

Cenk Torun, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibinde yer alarak televizyon dünyasına ilk adımı attı. Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Çılgın Bediş dizisiyle bir anda şöhreti yakalayan ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir Youtube programına konuk olan Torun, hayatındaki 3 dönüm noktasından bahsetti. Son haliyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, gençlik sırrını da açıkladı.
Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Cenk Torun, "Bambaşka hayaller kurarken bambaşka bir olayın içinde buldum kendimi" dedi.
Hayatının tamamen değiştiği 3 dönüm noktasından bahseden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın tamamen değiştiği an Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlı' klibidir. Ben bambaşka hayaller kurarken bambaşka bir olayın içinde buldum kendimi.
Klip yayınlandıktan sonra delikanlım diye bağırıp yolumu kesiliyorlardı. Bu benim hayatımın dönüm noktası. İkinci dönüm noktası Çılgın Bediş'tir. Üçüncü dönüm noktası da Esaret dizisidir"
Çılgın Bediş'le adeta kariyerinde zirveye çıkan Torun, diziyle ilgili şunları söyledi: "O dönemde çok farklı bir diziydi bu.
Gençlerin arasında geçen, sıradan diziler gibi değildi. O yüzden insanların çok hoşuna gittiğini düşünüyorum. Kendilerinden birer parça bulduklarını düşünüyorum"
Ekipten herkesle görüştüğünü ve bir Whatsapp grupları olduğunu belirten Torun, "Görüşüyoruz. Whatsapp grubumuz var. Hepimiz oradayız" dedi.
SIRRINI AÇIKLADI
Hala yakışıklılığını koruyan ve fiziğiyle dikkatleri çeken Torun işin sırrını da açıkladı.
Torun, "Ben olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum hem sosyal hayatıma hem yediklerime içtiklerime. Sporla iç içe bir hayatım var. Spor olmazsa olmaz benim için. Bunların çok faydası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Cenk Torun'un son hali.