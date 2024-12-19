Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ı Cenk Torun yıllar sonra ortaya çıktı! Hem itirafları hem son hali dikkat çekti

Çılgın Bediş'le adeta kariyerinde zirveye çıkan Torun, diziyle ilgili şunları söyledi: "O dönemde çok farklı bir diziydi bu.

Gençlerin arasında geçen, sıradan diziler gibi değildi. O yüzden insanların çok hoşuna gittiğini düşünüyorum. Kendilerinden birer parça bulduklarını düşünüyorum"