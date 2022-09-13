Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu
Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu için gizlice İstanbul'a geldiği iddia edildi. Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de aşkıyla Sedef Adası'na gitti.
13.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 13.09.2022 06:56
Son haftalarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Cengiz Ünder, Marsilya'nın Lille'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın da yıldızları arasında yer aldı.
Fransa'daki gururumuz, başarısını ise iddialara göre sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile Türkiye'de kutladı.
10 Eylül'deki maçın ardından verilen iki günlük arayı güzel sevgilisiyle değerlendirmek isteyen yıldız futbolcu, özel jete atlayıp İstanbul'a geldi.
630 BİN TL'YE MAL OLDU
Cengiz Ünder, sevgilisiyle hasret giderdikten sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu.