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Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL'ye mal oldu

Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu için gizlice İstanbul'a geldiği iddia edildi. Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de aşkıyla Sedef Adası'na gitti.

13.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 13.09.2022 06:56
Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL’ye mal oldu

Son haftalarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Cengiz Ünder, Marsilya'nın Lille'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın da yıldızları arasında yer aldı.

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Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL’ye mal oldu

Fransa'daki gururumuz, başarısını ise iddialara göre sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile Türkiye'de kutladı.

Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL’ye mal oldu

10 Eylül'deki maçın ardından verilen iki günlük arayı güzel sevgilisiyle değerlendirmek isteyen yıldız futbolcu, özel jete atlayıp İstanbul'a geldi.

Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL’ye mal oldu

Cengiz Ünder ve Aleyna Kalaycıoğlu, kimseye görünmemek için ise sadece özel teknelerle gidilebilen Sedef Adası'nı tercih etti.

Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL’ye mal oldu

630 BİN TL'YE MAL OLDU
Cengiz Ünder, sevgilisiyle hasret giderdikten sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu.

Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu sevgisi 630 bin TL’ye mal oldu

Ünlü futbolcu, Marsilya-İstanbul arasındaki gidiş ve dönüş özel jet yolculuğu için de 34 bin Euro yani yaklaşık 630 bin TL ödedi!

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